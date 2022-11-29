СМИ: мировая инфляция достигла пика

Однако вскоре ожидается ее замедление.

По данным «Коммерсанта«, ссылающегося на газету Financial Times, с марта по август 2022 года индекс цен производителей достиг максимума. В октябре почти во всех странах G20 цены производителей начали постепенно падать.

Эксперты отмечают, что сейчас ценовое давление ослабевает, а ситуация с поставками — выравнивается. Все это создает предпосылки для более умеренной динамики потребительских цен.