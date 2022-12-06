День против наркотиков: куда сообщать о наркоторговле в Ленобласти?

6 декабря в России проходит День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Рассказываем, куда обратиться, если вы столкнулись с торговлей наркотическими веществами в Ленобласти.

Для того, чтобы сообщить о чьей-либо противоправной деятельности, связанной с наркоторговлей, необходимо:

позвонить на номер телефона доверия ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленобласти 8 (812) 573-21-81;

зайти в раздел «Сообщи о наркоточке» на сайте ГУ МВД;

оставить сообщение на сайте прокуратуры Ленобласти.

Традиционные варианты с письменными и устными обращениями в местные отделения полиции остаются в силе.

Напомним, что несколько раз в год в России традиционно проводят акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Последняя акция прошла в октябре 2022 года.