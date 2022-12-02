Рассказываем, где в Ленобласти уже открылись горнолыжные курорты

В Ленобласти уже стартовал горнолыжный сезон. Любителей активного отдыха уже заждались в восьми курортах.

Так, в Приозерском районе для посещения открыты «Золотая долина» и «Игора» во Всеволожском районе — «Северный склон» и «Охта Парк», в Выборгском — «Красное озеро» и центр «Снежный», и в Ломоносовском районе — «Туутари парк». Об этом рассказал региональный комитет по культуре и туризму Ленобласти.

Подробнее с каждым горнолыжным центром региона можно ознакомиться по ссылке.