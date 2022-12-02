Новогодние украшения обойдутся Выборгу еще в миллион рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Власти Выборгского района запустили новый конкурс на оформление города.

Как указано на сайте госзакупок, с будущим подрядчиком заключат контракт на 970 рублей — это начальная цена. Эти деньги пойдут на закупку искусственных елей и украшений.

Город украсят тремя восьмиметровым елями с гирляндами, светодиодной аркой, «Световой бахромой» и «Сосульками тающими». Подрядчик станет известен 23 декабря.

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02.12.2022 317
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