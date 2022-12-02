Акция «Елка желаний» стартует в Ленобласти 5 декабря

Традиционная благотворительная акция «Елка желаний» стартует в Ленинградской области 5 декабря.
Праздничное дерево, украшенное бумажными шариками с пожеланиями оставшихся без попечения родителей детей, появится в холле здания региональной администрации.
В акции может принять участие любой желающий. Для этого нужно будет выбрать шарик на елке, а затем исполнить оставленное в нем пожелание ребенка.
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