На «Синявинских высотах» перезахоронили останки 145 красноармейцев

В Кироввском районе Ленобласти на воинском мемориале «Синявинские высоты» прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 145 красноармейцев.

Имена шести из них удалось установить. Внучка одного из захороненных Елена Боярских рассказала 78.ru о многолетних поисках своего родственника.

«Когда дед ушёл воевать, он пропал без вести. Спасибо тем людям, которые нашли, это большое дело. У него трое сыновей, только один сын в живых, правнуков много, но они не смогли сегодня приехать. Мы благодарны, что можем прийти сюда и поклониться тем, кто отдал за нас жизнь», — рассказал Елена Боярских.