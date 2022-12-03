Видео: в Петербурге горит Ириновский авторынок

В Петербурге на Ириновском проспекте горит авторынок. Площадь пожара уже достигает 500 «квадратов».
Горит одноэтажный склад с маслами и лакокрасочными материалами площадью 60х70 метров. К ликвидации огня привлечено 52 человека личного состава и 12 единиц техники. На данный момент пожару присвоен номер сложности 2БИС.
Видео: Мэш на Мойке
Есть угроза взрыва. Информация о пострадавших не поступала, передает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Вам будет интересно
О преступлении в полицию Ленобласти сообщила мать школьника. Женщина рассказала, что вечером 30 ноября ее сына, ученика 6 класса, ограбили на...
03.12.2022 45