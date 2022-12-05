На территории храма в Кобралово нашли труп мужчины

В Гатчинском районе Ленобласти служитель храма иконы Божией Матери Неупиваемая чаша обнаружил труп мужчины.
Тело неизвестного было найдено на территории храма в поселке Кобралово. Как выяснилось, погибшему было 69 лет, жил он в соседнем поселке. На голове и в области правого глаза были зафиксированы ссадины.
Судмедэкспертиза установит причины смерти. Районный отдел СК Ленобласти проводит проверку.
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