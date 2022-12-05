В Законодательном Собрании Ленобласти вручили главные награды

На заседании ЗакСобрания состоялась церемония награждения высшей наградой Законодательного собрания Ленобласти — Почетным знаком.

Как рассказали в прессс-лужбе Законодательного собрания, почетные знаки и цветы за значительный вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области и укрепление парламентаризма, вручил сегодня, 5 декабря, спикер ЗакС Сергей Бебенин. Награды получили:

— Алиев Саяд Исбарович – заместителю Председателя ЗакСобрания Ленобласти;

— Федоренко Ирина Петровна – председателю комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленобласти.

Также по просьбе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на заседании была вручена Почетная грамота Главного управления руководителю фракции «Единая Россия», депутату Олегу Александровичу Петрову.