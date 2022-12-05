Владимир Путин подписал закон о курортном сборе в Петербурге

Северная столица еще два года сможет участвовать в эксперименте по туристическому сбору.
Согласно документу, теперь курортный сбор будет предусмотрен не только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, но и в Петербурге. Эксперимент продлевается до конца 2024 года. Кроме Северной столицы список дополнился и федеральной территорией «Сириус», где проходила Олимпиада 2014 года.
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22.11.2022 175