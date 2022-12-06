В Ленобласти объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада

В Ленобласти 6 декабря объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Во вторник, 6 декабря, на территории региона местами ожидается сильный снег и обледенение. «Желтый» уровень опасности сохранится до 21.00.

Непогода привела к осложнению дорожной обстановки. Водителей просят соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и быть аккуратнее при совершении маневров.

Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).