Спасти «рядовую» Бэкки: в Тихвине спасатели вызволили собаку из колодца

В Тихвине сотрудниками МЧС была развернута операция по спасению мопса.

Семейная прогулка с питомцем чуть было не закончилась трагедией. Собака угодила в открытый люк, беззаботно брошенный коммунальными службами города Тихвин Ленинградской области.

На помощь перепуганному семейству и их питомцу прибыли сотрудники 61 пожарно-спасательной части. Спасателям пришлось приложить не мало усилий, чтобы достать собаку, но в итоге история закончилась благополучно. В благодарность за спасение своего любимца счастливые хозяева привезли угощения