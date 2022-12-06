Спасти «рядовую» Бэкки: в Тихвине спасатели вызволили собаку из колодца

В Тихвине сотрудниками МЧС была развернута операция по спасению мопса.
Семейная прогулка с питомцем чуть было не закончилась трагедией. Собака угодила в открытый люк, беззаботно брошенный коммунальными службами города Тихвин Ленинградской области.
Фото: МЧС по Ленобласти / ВК
На помощь перепуганному семейству и их питомцу прибыли сотрудники 61 пожарно-спасательной части. Спасателям пришлось приложить не мало усилий, чтобы достать собаку, но в итоге история закончилась благополучно. В благодарность за спасение своего любимца счастливые хозяева привезли угощения
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