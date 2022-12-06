Из Петербурга вывезено более ста грузовиков снега

Автор: Анастасия Щербакова
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Однако все попытки справиться с непогодой провалились.

Северная столица 6 декабря оказалась в непростых погодных условиях. Комитет по благоустройству города сообщает, что с шести утра было вывезено 2,5 тысячи кубометров снега, что эквивалентно 125 КАМАЗам. Дворники и техника продолжают работать, но снег продолжает засыпать улицы.

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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06.12.2022 127
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