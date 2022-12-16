В Новый Год без старых вещей: от чего следует избавиться перед праздниками?

Новый Год подразумевает некоторое обнуление, поэтому ivbg нашел очередное развлекательное занятие для читателей перед новогодними праздниками: необходимо выкинуть пару пакетов ненужных вещей, оставленных на «черный день».

Под бой Курантов люди весело чокаются бокалами и гордо провозглашают: «С Новым годом, с новым счастьем!». Если вы тоже так делаете, тогда наше предложение в устранении залежавшихся предметов точно актуально. Без освобождения пространства новое прийти, увы, никак не сможет. В том числе и счастье. Мало сказать заветные слова и поверить в них, необходимо подкрепить их «ритуальными» действиями, а именно, масштабным выбросом старых, сломанных или неиспользующихся вещей. Психологи, кстати, утверждают, что уборка, стрижка и любое другое отсекание ненужного, помогают навести порядок и в голове и в жизни.

От чего нужно избавиться на кухне:

от всей продуктовой просрочки: еду, соусы, заморозку, приправы и прочее. Если сомневаетесь в сохранность, а проверить сроки годности нет возможности — «в топку»;

от всех предметах кухонной утвари, где имеются сколы, сломанные детали, до которых руки не доходят, ржавчина или нарушения покрытий, встречающиеся на сковородках;

от «запасных» бутылок, палочек для еды на вынос, меню из общепита, ни разу вами не использованных, а также старых губок для мытья поверхностей потрепанных полотенец;

от поваренных книг, которые ни разу не использовались по назначению, можете выставить их в подъезде для любимых соседей, если жалко выкинуть.

Лишнее в ванной:

косметические средства и чистящие принадлежности с истекшим сроком годности;

старые зубные щетки, которые были закинуты на свякий случай, но он ни разу не наступил;

потрепанные мочалки, полотенца и резинки;

высохшие лаки для ногтей, туши для ресниц и ароматизаторы;

все те предметы, которые вы принесли домой, но так и не воспользовались: пробники парфюма, наборы для путешествий, одноразовые бритвы (если они не про запас) и рекламные пакеты с косметикой.

В спальне освободите место от:

ненужных бумаг, чеков и прочей макулатуры, на которую не обращаете внимание;

постельного белья с прорехами или протертого от использования и стирок;

подушек, так как их необходимо менять раз в год;

сломанных предметов;

зарядных устройств и других проводов, которыми уже не пользуетесь в течение долгого времени;

бижутерии, которая ни разу не надевалась;

остаток свечей;

испорченной мебели.

В детской:

высохшие фломастеры и пластилин, сломанные ручки, карандаши, остатки мелков;

сломанные игрушки;

сломанную, поцарапанную или пошедшую пятнами мебель.

В гостинной:

бесполезные пылесборники в виде статуэток и подобного;

сломанные предметы;

умершие растения;

пульты управления от старой техники, которой уже нет в доме;

мебель, которая вызывает много сложностей в использовании из-за дефектов или вызывает негативные эмоции внешним видом;

просроченные лекарства.

В рабочем кабинете:

ненужные бумаги и счета;

сломанную технику и комплектацию к ней;

неиспользующиеся или нерабочие CD и DVD-диски.

Из кладовки или гаража выбросьте:

одежду, которой закусила моль;

сломанные зонтики, чемоданы и другие предметы;

вещи, которые окутывают неприятным ароматом, например, старый надувной матрас;

пустые контейнеры и коробки, ждущие своего звездного часа.

ржавые или сломанные инструменты;

неиспользующиеся спортивные снаряды;

старые удобрения;

нерабочую технику, которую поместили в гараж «на крайний случай»;

вещи, которые хотели кому-то отдать, чтобы не выкидывать;

остатки краски, шпатлевки и подобное, что не используется в течение последних лет;

давний незаконченный проект формата «своими руками»;

хозмелочи на черный день;

сломанные предметы интерьера, которые годами простаивали.

От чего избавиться в шкафу?

От одежды, где есть дырки или неотстирывающиеся пятна;

от неудобной одежды или той, которую не носите в течение последнего года;

от рваной, протертой или неудобной обуви;

от проволочных плечиков;

от носков или перчаток без пары;

от головных уборов, платков и шарфов, потерявших приличный вид или ваше расположение;

от сломанных или потерявших респектабельный вид сумок, рюкзаков и ремней.

Также лучше избавиться от тех вещей, которые вызывают негативные эмоции, тогда счастья точно станет больше.

Те предметы, которые вами не использовались, но руки не поднимаются вынести их на помойку, можно отдать: нуждающимся — нелюбимую одежду и обувь плюс книги, в приюты для животных — предметы одежды или текстиля. Старую или сломанную технику есть вариант сдать в специальные пункты приема за деньги или бесплатно.

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