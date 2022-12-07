«Мы домой Деда Мороза позвали»: как продлить детство и веру в сказку?

Многие родители в преддверии новогодних праздников приглашают для детей аниматоров в роли Деда Мороза. Кто-то это делает, чтобы порадовать своих детишек, а другие таким образом пытаются удержать веру у ребенка в новогоднего волшебника еще на один год. Последняя мотивация заинтересовала ivbg, поэтому редакция опросила несколько жителей Ленобласти, которые придерживались такого мнения.

«Мы домой Деда Мороза позвали. Дочь на грани того, чтобы перестать в него верить. Нужно, чтобы в последний год хоть пришел», — поделилась жительница Выборга Ксения.

По ее словам, новогодний волшебник несет в себе ощущение праздника.

«Дед Мороз — это больше, чем сказочный герой. Он для нас символ праздника, олицетворение чуда, а ведь детям так важно верить в чудеса! Эти воспоминания останутся с ними на всю жизнь. Мне кажется, так мы учимся быть счастливыми. Пока дети маленькие, хочется создать как можно больше поводов, чтобы мечтать, не видеть границ своим желаниям и, главное, своим возможностям. И пусть скоро они вырастут и узнают, что Дед Мороз не приходит к каждому в дом. Но в душе сохранят эти мгновения радости, ощущение счастья. Дед Мороз приходит к нам уже восемь лет, поэтому традицию не нарушаем, приглашаем и ждем с нетерпением всей семьей», — сказала она.

Другая наша собеседница — Евгения — считает, что приглашение новогоднего волшебника на домашнюю вечеринку становится приятным развлечением и для самих взрослых.

«Думаю, в большинстве своем, взрослые, которые приглашают Деда Мороза к достаточно взрослым детям, на самом деле хотят создать праздничное настроение и себе — это классное развлечение, особенно если повезет с Волшебником. Это очень сближает всю семью. Это счастливые яркие воспоминания для всех членов семьи. Это удачные фотографии на память», — пояснила она.

Третья выборжанка, с которой нам удалось пообщаться, отметила, что ощущение праздника в детстве с антуражем и Дедом Морозом крайне важно. Именно счастливые воспоминания помогают людям справляться со сложностями в жизни.