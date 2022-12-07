Героев спецоперации хотят включить в учебники по истории

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Герои спецоперации войдут в школьные учебники по истории, заявил глава Министерства просвещения РФ России Сергей Кравцов.
Но то, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. И уже большая работа ведется, мы в том числе в «Разговоры о важном» эту тему включили — цитирует Кравцова РИА Новости.
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