Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых

Дополнительные выплаты будут назначены медикам первичного звена здравоохранения и скорых с 1 января 2023 года, заявил президент России Владимир Путин.
Размер дополнительных выплат составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от должности и выполняемых медработником функций.
Так, врачи первичного звена будут дополнительно получать 14,5 тысячи рублей каждый месяц, врачи скорой помощи — 11,5 тысячи, врачи центральных районных и районных больниц — 18,5 тысячи рублей к зарплате ежемесячно. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Среднему медперсоналу центральных районных и районных больниц поднимут зарплаты на 8 тысяч рублей, среднему медперсоналу первичного звена — на 6,5 тысячи, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи — 7 тысяч, младшему медперсоналу — на 4 тысячи. Также ежемесячную доплату в размере 4,5 тысячи рублей получат фельдшеры скорой помощи, принимающие вызовы.
В общей сложности надбавки к зарплате коснутся 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и около 65 тысяч младшего медицинского персонала.