В Ленобласти проверили безопасность более 250 автобусов

Транспортные службы проверили на безопасность более 250 автобусов в Кировском, Всеволожском, Тосненском и Гатчинском районах Ленобласти.
В рейдах участвовали сотрудники регионального комитета по транспорту, ГУ МВД, ГИБДД и Ространснадзора. Было выявлено 150 нарушений. Большинство из них связаны с работой без разрешения, системой Глонасс и технические неисправности.
Перевозчики устраняют все выявленные нарушения.
Вам будет интересно
Водительские права теперь можно предъявлять в электронном виде. Это стало возможным с 10 ноября, когда вышла новая версия приложения «Госуслуги...
14.11.2022 353