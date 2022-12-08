В Ленобласти проверили безопасность более 250 автобусов

Транспортные службы проверили на безопасность более 250 автобусов в Кировском, Всеволожском, Тосненском и Гатчинском районах Ленобласти.

В рейдах участвовали сотрудники регионального комитета по транспорту, ГУ МВД, ГИБДД и Ространснадзора. Было выявлено 150 нарушений. Большинство из них связаны с работой без разрешения, системой Глонасс и технические неисправности.

Перевозчики устраняют все выявленные нарушения.