Через МАПП Торфяновка с начала месяца пытались девять раз незаконно вывезти валюту

С начала декабря Выборгская таможня выявила девять случаев незаконного вывоза валюты.
Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, незадекларированные евро и рубли нашли у семи пассажиров рейсовых автобусов, следующих из России в Финляндию. Еще крупную сумму изъяли у двоих водителей легковых автомобилей.
Фото: пресс-служба СЗТУ
Общая сумма изъятых наличных составила почти 3000 долларов. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела.
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06.12.2022 93