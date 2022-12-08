Через МАПП Торфяновка с начала месяца пытались девять раз незаконно вывезти валюту

Автор: Гузель Галимова
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С начала декабря Выборгская таможня выявила девять случаев незаконного вывоза валюты.

Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, незадекларированные евро и рубли нашли у семи пассажиров рейсовых автобусов, следующих из России в Финляндию. Еще крупную сумму изъяли у двоих водителей легковых автомобилей.

Через МАПП Торфяновка с начала месяца пытались девять раз незаконно вывезти валюту МАПП Торфяновка, Ленобласть, Выборгская таможня, валюта
Через МАПП Торфяновка с начала месяца пытались девять раз незаконно вывезти валюту МАПП Торфяновка, Ленобласть, Выборгская таможня, валюта
Фото: пресс-служба СЗТУ

Общая сумма изъятых наличных составила почти 3000 долларов. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела.

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06.12.2022 93
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