Через МАПП Торфяновка с начала месяца пытались девять раз незаконно вывезти валюту

С начала декабря Выборгская таможня выявила девять случаев незаконного вывоза валюты.

Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, незадекларированные евро и рубли нашли у семи пассажиров рейсовых автобусов, следующих из России в Финляндию. Еще крупную сумму изъяли у двоих водителей легковых автомобилей.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Общая сумма изъятых наличных составила почти 3000 долларов. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела.