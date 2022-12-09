Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го продлят время работы метро и наземного транспорта.

Так, станции метро закроются на вход в 01:00, а поезда в подземке будут ходить до 02:00. Наземный транспорт будет курсировать в привязке ко времени последних отправлений поездов метро, сообщили в комитете по транспорту.

В течение новогодних праздников, в том числе в рождественскую ночь, общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

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В комитете отметили, что в прошлом году востребованность общественного транспорта в новогоднюю ночь была низкой. Наземным транспортом тогда воспользовались 7 тысяч человек, метрополитеном — чуть больше 18 тысяч пассажиров.