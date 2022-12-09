«Новогодняя почта» на Дворцовой площади заработает с 19 декабря

На Дворцовой площади Петербурга с 19 декабря заработает «Новогодняя почта».

Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку своим родным в любую точку России. Они созданы на основе рисунков победителей конкурса среди учеников художественных школ и студентов профильных вузов города.

В этом году на Дворцовой площади установят не один почтовый ящик, как в прошлом году, а сразу два. «Новогодняя почта» будет работать до 30 декабря с 17:00 до 21:00.

В прошлом году за 10 дней работы через «Новогоднюю почту» было отправлено около 20 тысяч авторских открыток.