«Новогодняя почта» на Дворцовой площади заработает с 19 декабря

На Дворцовой площади Петербурга с 19 декабря заработает «Новогодняя почта».
Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку своим родным в любую точку России. Они созданы на основе рисунков победителей конкурса среди учеников художественных школ и студентов профильных вузов города.
В этом году на Дворцовой площади установят не один почтовый ящик, как в прошлом году, а сразу два. «Новогодняя почта» будет работать до 30 декабря с 17:00 до 21:00.
В прошлом году за 10 дней работы через «Новогоднюю почту» было отправлено около 20 тысяч авторских открыток.
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