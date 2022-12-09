146 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 146 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 9 декабря.

Бокситогорский район: Пикалёво (+4), Окулово (+1).

Волосовский район: Волосово (+1) .

Волховский район: Волхов (+4) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+8), Кудрово (+6), Янино-1 (+1), Воейково (+1), Сертолово (+7), пгт. им. Морозова (+1), Романовка (+3), Рахья (+3) .

Выборгский район: Выборг (+14), Первомайское (+2), Рощино (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+9), Приморск (+1), Сосновый Бор (+1), Красносельское (+1), Лесогорский (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2), Кобралово (+1), Сиверский (+1), Старосиверская (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Межники (+1), Ивангород (+1).

Киришский район: Кириши (+8).

Кировский район: Отрадное (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).

Ломоносовский район: Келози (+1), Сойкино (+1).

Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+15).

Приозерский район: Приозерск (+1), Громово (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+24) .

Тосненский район: Тельмана (+1).