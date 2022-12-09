Детский сад в Малом Карлино откроет свои двери для 220 малышей в 2023 году

Детский сад введен в эксплуатацию и скоро примет 11 групп детей, в том числе 3 ясельные.

«Ровно год назад Правительство Ленинградской области привлекло надежного партнера – компанию «Строительный трест», чтобы завершить работу за недобросовестным подрядчиком. Сегодня работы полностью завершены, а это значит, что уже в следующем году двери долгожданного детского садика откроются для ребят», — рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Также в Малом Карлино завершается строительство школы на 450 мест. Ее готовность достигла 80%, внутри трудятся свыше 100 специалистов. Школа на 450 мест в Малом Карлино примет детей с 1 по 11 классы.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.