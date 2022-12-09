Стало известно, какие изменения ждут отечественный авторынок в новом году

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Объем рынка новых автомобилей в 2023 году понизится более чем в два раза.

С уходом европейского автопрома, российский авторынок заменят отечественные и китайские автомобили — говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Доступные авто поставлять в Россию стало экономически невыгодно, так что заказ поставок через Казахстан и ОАЭ касается в основном автомобилей премиум-класса.

Следующий год на российском авторынке это несомненно «АвтоВАЗ», а также машины китайского производства.

Вам будет интересно
Стало известно, какие изменения ждут отечественный авторынок в новом году мнение эксперта, Авторынок
Запущено серийное производство автомобилей «Москвич 3»
Стоимость машины может составить от 1,6 млн до 2 млн рублей. Новые городские кроссоверы будут иметь электрические и бензиновые двигатели мощностью...
23.11.2022 292
Автор