Стало известно, какие изменения ждут отечественный авторынок в новом году

Объем рынка новых автомобилей в 2023 году понизится более чем в два раза.
С уходом европейского автопрома, российский авторынок заменят отечественные и китайские автомобили — говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».
Доступные авто поставлять в Россию стало экономически невыгодно, так что заказ поставок через Казахстан и ОАЭ касается в основном автомобилей премиум-класса.
Следующий год на российском авторынке это несомненно «АвтоВАЗ», а также машины китайского производства.
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23.11.2022 292