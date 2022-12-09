Стало известно, какие изменения ждут отечественный авторынок в новом году

Объем рынка новых автомобилей в 2023 году понизится более чем в два раза.

С уходом европейского автопрома, российский авторынок заменят отечественные и китайские автомобили — говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Доступные авто поставлять в Россию стало экономически невыгодно, так что заказ поставок через Казахстан и ОАЭ касается в основном автомобилей премиум-класса.

Следующий год на российском авторынке это несомненно «АвтоВАЗ», а также машины китайского производства.