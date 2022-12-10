Ветер с порывами до 22 м/с обрушится на Ленобласть на следующей неделе

Есть вероятность образования снежных накатов и заносов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, начиная с понедельника, 12 декабря, в регионе резко ухудшится погода.
Отмечается, что на регион обрушиться сильнейшая метель, и поднимется ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, а местами до 22 метров в секунду.
На дорогах могут образоваться снежные накаты и заносы. Поэтому водителей просят быть предельно внимательными.
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10.12.2022 11