Лавров: России и Казахстану нужно отказаться от расчётов в «ненадёжных» валютах

Это валюты, которые доказали свою ненадёжность, подчеркнул министр иностранных дел России.
— В двусторонней торговле с Казахстаном за январь – октябрь товарооборот вырос примерно на 10%, что составляет в ежегодном измерении около 22 млрд долларов. Говорю по старинке — долларов. Нам уже пора отходить от расчётов наших достижений и взаимодействия в валюте, которая доказала свою ненадёжность, — отметил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24».
Министр добавил, что Запад пытается найти любую зацепку, чтобы вбить клинья в отношения между Москвой и Астаной.
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09.12.2022 81