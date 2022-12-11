Врач рассказал, что будет, если не менять полотенце для рук

Это чревато опасными заболеваниями.



Как правило, мы регулярно меняем банные полотенца для тела, но склонны забывать про полотенца для рук. Эксперт по здоровому образу жизни Эмили Бэррон заявил, что так делать нельзя. Его слова приводит британское издание Express.

По его словам, влажная ткань — идеальная среда для размножения грибков, плесени и дрожжей.

«Всем этим „букетом“ вы вытираете лицо и руки! Микроорганизмы перекочуют с ткани на кожу, обоснуются там и начнут активно размножаться», — предупредил Бэррон.

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