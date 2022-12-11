Семейное застолье закончилось трагедией

Племянница застрелила дядю из ружья.

По сообщению 47news, трагедия произошла 10 декабря в Тихвине, на улице Пролетарской диктатуры.

Приехавший в гости мужчина, привез с собой ружье, из которого впоследствии был убит.

В самый разгар застолья у племянницы потерпевшего возникло желание пострелять. Она схватила оружие и положила палец на курок. Один из гостей дома, в попытке помешать ей, стал отнимать оружие. В этот момент прозвучал выстрел.

Оба участника происшествия были задержаны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мигранта, находящегося в розыске за убийство в Тюмени.