Семейное застолье закончилось трагедией

Племянница застрелила дядю из ружья.
По сообщению 47news, трагедия произошла 10 декабря в Тихвине, на улице Пролетарской диктатуры.
Приехавший в гости мужчина, привез с собой ружье, из которого впоследствии был убит.
В самый разгар застолья у племянницы потерпевшего возникло желание пострелять. Она схватила оружие и положила палец на курок. Один из гостей дома, в попытке помешать ей, стал отнимать оружие. В этот момент прозвучал выстрел.
Оба участника происшествия были задержаны.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мигранта, находящегося в розыске за убийство в Тюмени.