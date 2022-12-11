Улицы Отрадного «плывут» после прорыва трубы

Такую картину жители наблюдают уже третьи сутки.

Коммунальная авария превратила улицы города Отрадное в Кировском районе Ленобласти в настоящее море. Под ударом оказалось пересечение улиц Гагарина и Железнодорожной, передает «47news» со ссылкой на жалобы горожан.

Утечка холодной воды случилась еще в пятницу. В субботу ее ликвидировали, но появилась новая проблема — забилась канализация. В итоге улицы так и не «просыхают» от воды и нечистот. Сейчас по этим участкам практически невозможно ни проехать, ни пройти — разве только по краю тротуара.

Проблему уже решают коммунальщики, вода постепенно убывает.