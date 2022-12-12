В Петербурге в объектив фотографа попал воробьиный сыч с добычей

Воробьиный сыч занесен в Красную книгу России.
Редкая птица — воробьиный сыч, был замечен пару дней назад на территории Южно-приморского парка Петербурга. Местный фотограф опубликовал фотографии в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
— Охота у воробьиного сычика удалась, — отметил автор поста.
Воробьиный сыч — или маленькая сова, размером примерно со скворца. Птица занесена в Красную книгу России.
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