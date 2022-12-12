Стало известно, какой бензин подорожал больше всего в Ленобласти за год

В этом году рост цен коснулся всех видов топлива в Ленобласти, особенно сильно подорожали АИ-98 и дизель.

Согласно данным Петростата, в ноябре сильнее всего подорожал дизель — сразу на 2,46%, до 56,74 руб. При этом стоимость бензина АИ-98 не изменилась и осталась на уровне 62,43 руб. АИ-95 подорожал на 0,13 %, а А-92 — на 0,1 %.

При этом за год больше всего в цене вырос АИ-98 — на 4,5 %. Дизельное топливо подорожало на 4,37 %, АИ-95 – на 1,9 %, А-92 – на 1,39 %.