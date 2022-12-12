Эксперт рассказала, как скажется на россиянах отмена программы льготной ипотеки

С 1 января 2023 года программа льготной ипотеки в России закрывается. Как это скажется на россиянах и рынке недвижимости рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Так, в беседе с Teleprogramma.pro Радченко заявила, что решение отменить льготную ипотеку спровоцирует ажиотажный спрос на жилье в декабре. Однако уже через месяц заинтересованность россиян в приобретении жилплощади резко снизится.

В строительной отрасли маржа выросла на 30%. Все отлично. Эта сфера получила для себя подушку безопасности за счет роста цен на 20–30%. Для граждан же дешевая ипотека хорошо послужила драйвером роста. Кто хотел, тот и купил себе жилье. Но в ходе таких мер стоимость квадратного метра выросла на 20%. И в результате индекс доступности жилья стал ниже, чем в доковидные времена, — заявила эксперт

Среди перспектив рынка жилья эксперт выделяет следующие: