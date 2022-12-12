В мае Ленобласть запустит над Ладогой воздушные шары

Приозерский район примет первый региональный чемпионат по воздухоплавательному спорту в мае 2023 года.

«Спортивная Федерация воздухоплавательного спорта Ленобласти для нашего региона новая, но очень нужная. Сегодня этот вид спорта представлен в России в 44 субъектах. Мы ждем интересных спортивных соревнований, ярких побед, представителей других регионов», — рассказал председатель регионального комитета по физической культуре и спорт Дмитрий Иванов.

Как уже ранее сообщали в пресс-службе администрации Ленобласти, в регионе появилась новая спортивная федерация по воздухоплавательному спорту. Этот вид активности впервые получил официальную аккредитацию на территории области.

Развитие воздухоплавания возьмет на себя региональная некоммерческая организация по сохранению природных и семейных ценностей «Лампушка — Заповедный мир». Члены организации активно участвуют в соревнованиях и занимаются популяризацией полетов на воздушных шарах.