Штрафы для тех, кто не привык убирать за питомцами, могут стать строже

Законопроект уже принят на рассмотрение.

Теперь штраф за то, что владелец животного не убирает за своим четвероногим питомцем в общественных местах, может быть увеличен. Об этом сообщает редакция piter.tv.

На сегодняшний день в Северной столице данное правонарушение карается штрафом до 500 рублей. Такая низкая сумма штрафа приводит к тому, что норма закона фактически не работает.

Но если законопроект будет принят, нарушителей ждет наказание в размере 3000 рублей.

Выгул собак в общественных местах строго регламентирован соответствующим документом. К таким местам относятся: пешеходные дорожки, тротуары, дворы, скверы, парки и прочие участки городского пространства.

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