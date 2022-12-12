Штрафы для тех, кто не привык убирать за питомцами, могут стать строже

Законопроект уже принят на рассмотрение.
Теперь штраф за то, что владелец животного не убирает за своим четвероногим питомцем в общественных местах, может быть увеличен. Об этом сообщает редакция piter.tv.
На сегодняшний день в Северной столице данное правонарушение карается штрафом до 500 рублей. Такая низкая сумма штрафа приводит к тому, что норма закона фактически не работает.
Но если законопроект будет принят, нарушителей ждет наказание в размере 3000 рублей.
Выгул собак в общественных местах строго регламентирован соответствующим документом. К таким местам относятся: пешеходные дорожки, тротуары, дворы, скверы, парки и прочие участки городского пространства.
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