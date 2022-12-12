В Ленобласти установили свыше 350 новых баков для стекла и пластика

За ноябрь на более 140 контейнерных площадках в Ленобласти появилось 357 новых баков для раздельного сбора мусора.

Так, новые контейнеры для пластика и стекла появились в Приозерском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Тихвинском и Всеволожском районах. Новые баки были приобретены за счет средств регоператора, органов местного самоуправления и муниципалитетов.

Всего в ходе реализации программы раздельного сбора отходов в Ленобласти установлено 2346 специальных баков, сообщает. регоператор.