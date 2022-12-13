Ограничение полетов в 11 аэропортов юга России продлено до 21 декабря

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. На этот раз до 21 декабря.

Речь идёт об авиаузлах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полётов на юге России действует с 24 февраля.

Перевозчикам рекомендовано использовать альтернативные маршруты, в частности, аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.