В Ленобласти за ночь очистили почти 17 тысяч км дорог от снега

Дорожники Ленобласти продолжают работать в усиленном режиме.

Только за минувшую ночь в Ленобласти от снега очистили почти 17 тысяч километров трасс и около 8 тысяч обочин. На интенсивных дорогах уже с ночи началась обработка солью. На дорогах работают 500 единиц спецтехники. Об этом сообщается в tg-канале «Дороги Ленобласти».

По прогнозам синоптиков сильные снегопады в регионе закончились. В среду, 14 декабря, ожидается лишь небольшой снег.