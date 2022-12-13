В Ленобласти за ночь очистили почти 17 тысяч км дорог от снега

Дорожники Ленобласти продолжают работать в усиленном режиме.
Только за минувшую ночь в Ленобласти от снега очистили почти 17 тысяч километров трасс и около 8 тысяч обочин. На интенсивных дорогах уже с ночи началась обработка солью. На дорогах работают 500 единиц спецтехники. Об этом сообщается в tg-канале «Дороги Ленобласти».
По прогнозам синоптиков сильные снегопады в регионе закончились. В среду, 14 декабря, ожидается лишь небольшой снег.
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13.12.2022 48