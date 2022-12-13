Одиннадцатиклассник из Разметелевской школы выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту

Георгий Громов из Всеволожского района стал обладателем диплома всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту для 8-11 классов.

Георгий Громов прошел отборочный этап, куда было подано более 13 тысяч заявок из 83 регионов России и вместе с еще сорока участниками вышел в финал который прошел в Москве.

Ребята решали различные задачи, много анализировали, разрабатывали рекомендательную систему и проводили многоклассовую классификацию текстов и изображений. По итогам финальных испытаний Георгий Громов попал в топ-10 и занял третье место в рейтинге по сумме баллов. Готовиться к олимпиаде школьнику помогала педагог-наставник из Разметелевской школы Дарья Тришкина.

Как уже ранее писал ivbg.ru, 5 декабря, на заседании ЗакСобрания Ленобласти лучшим учителям математики области вручены медали фонда Эйлера и дипломы и премии. Высокие награды победители получили из рук Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Марины Левченко и Сергея Востокова.