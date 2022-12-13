Инцидент произошел 13 декабря на подъезде к поселку Свирьстрой в Лодейнопольском районе Ленобласти – в чистившего дорогу тракториста прилетел пивной бокал.

Как рассказали в комитете по дорожному хозяйству, трактор чистил обочину и остановки на подъезде, когда водитель остановившегося рядом автомобиля «Жигули» вышел из салона и бросил в заднее стекло коммунальной техники пивную кружку. После водитель ретировался.

Фото комитета по дорожному хозяйству

Кружка попала в голову тракториста, он отделался ссадинами. Водителя легковушки с приятелем задержали через пару часов.

В полицию уже написано заявление о причинении вреда здоровью сотрудника и порче техники.