Инцидент произошел 13 декабря на подъезде к поселку Свирьстрой в Лодейнопольском районе Ленобласти – в чистившего дорогу тракториста прилетел пивной бокал.
Как рассказали в комитете по дорожному хозяйству, трактор чистил обочину и остановки на подъезде, когда водитель остановившегося рядом автомобиля «Жигули» вышел из салона и бросил в заднее стекло коммунальной техники пивную кружку. После водитель ретировался.
Фото комитета по дорожному хозяйству
Кружка попала в голову тракториста, он отделался ссадинами. Водителя легковушки с приятелем задержали через пару часов.
В полицию уже написано заявление о причинении вреда здоровью сотрудника и порче техники.
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