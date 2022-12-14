Выборгские таможенники нашли в автомобиле тайник с финской обувью

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники таможенного поста МАПП Светогорск в Выборгском районе Ленобласти обнаружили в автомобиле Mitsubisi Lancer тайник с финской обувью.

20 пар зимней обуви фирмы Kuoma различных размеров были спрятаны в специально оборудованном тайнике, расположенном в багажнике автомобиля за спинкой заднего сидения на уровне пола. При этом на линии контроля петербурженка заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Выборгские таможенники нашли в автомобиле тайник с финской обувью тайник, МАПП Светогорск, госграница, Выборгская таможня
Выборгские таможенники нашли в автомобиле тайник с финской обувью тайник, МАПП Светогорск, госграница, Выборгская таможня
Выборгские таможенники нашли в автомобиле тайник с финской обувью тайник, МАПП Светогорск, госграница, Выборгская таможня
Выборгские таможенники нашли в автомобиле тайник с финской обувью тайник, МАПП Светогорск, госграница, Выборгская таможня
Фото: пресс-служба СЗТУ

Возбуждены два дела об административном правонарушении по статьям «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников» и «Недекларирование товаров», в пресс-службе СЗТУ.

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