Выборгские таможенники нашли в автомобиле тайник с финской обувью

Сотрудники таможенного поста МАПП Светогорск в Выборгском районе Ленобласти обнаружили в автомобиле Mitsubisi Lancer тайник с финской обувью.

20 пар зимней обуви фирмы Kuoma различных размеров были спрятаны в специально оборудованном тайнике, расположенном в багажнике автомобиля за спинкой заднего сидения на уровне пола. При этом на линии контроля петербурженка заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Фото: пресс-служба СЗТУ

Возбуждены два дела об административном правонарушении по статьям «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников» и «Недекларирование товаров», в пресс-службе СЗТУ.