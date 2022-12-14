Штраф за утечку персональных данных может составить 3% от оборота компании

Предусмотрены и смягчающие обстоятельства.

Минцифры России подготовило законопроект о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей. Об этом сказал, по сообщению ТАСС, глава ведомства Максут Шадаев на встрече с президиумом фракции партии КПРФ в Госдуме.

Проблему с утечкой данных Шадаев назвал очень серьёзной. Предусмотрены серьезные штрафы — до трёх процентов от оборота, если компания не обеспечивает сохранность информации.

Также Шадаев отметил, что Минцифры настаивает на смягчающих обстоятельствах — речь идёт о случаях, когда компания аттестовала и сертифицировала свою инфраструктуру в соответствии с требованиями безопасности, показав, что инвестиции в средства защиты сделаны, и, если компания будет компенсировать ущерб пострадавшим. Урегулировать вопрос необходимо минимум с 2/3 граждан.