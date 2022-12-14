Совфед утвердил МРОТ на уровне 16 242 рублей

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в 2023 году размер МРОТ составит 16 242 рубля

Уточняется, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%, сейчас МРОТ составляет 15 279 руб. В сопроводительной записке сказано, что этот шаг поспособствует обеспечению повышения зарплаты около 3,5 млн «бюджетников».

В Ленобласти прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2023 году планируют увеличить до 16 887 рублей, а минимальную заработную плату до 17 385 рублей.