Добровольцы #МЫВМЕСТЕ продолжают помогать мобилизованным и их семьям

Автор: Анастасия Щербакова
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Волонтеры организации помогают не только с доставкой продуктов и лекарств на дом, но и могут провести мелкий ремонт или решить коммунальные вопросы.

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ продолжает помогать российским семьям. Волонтеры оказывают поддержку как мобилизованным, так и их родным.

Какую помощь можно получить:

• Бытовую — волонтёры выполняют заявки от мобилизованных и членов их семей.
• Психологическую — консультации проводятся бесплатно по телефону или в чат-боте.
• Юридическую — профессиональные юристы могут проконсультировать вас по наиболее острым вопросам, связанным с оформлением документов на выплаты.

Обратиться за помощью можно:

На сайте акции.
• По телефону горячей линии 8 800 200-34-11.
• В чат-боте в Telegram.

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