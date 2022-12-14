Добровольцы #МЫВМЕСТЕ продолжают помогать мобилизованным и их семьям

Волонтеры организации помогают не только с доставкой продуктов и лекарств на дом, но и могут провести мелкий ремонт или решить коммунальные вопросы.
Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ продолжает помогать российским семьям. Волонтеры оказывают поддержку как мобилизованным, так и их родным.
Какую помощь можно получить:
• Бытовую — волонтёры выполняют заявки от мобилизованных и членов их семей.
• Психологическую — консультации проводятся бесплатно по телефону или в чат-боте.
• Юридическую — профессиональные юристы могут проконсультировать вас по наиболее острым вопросам, связанным с оформлением документов на выплаты.
Обратиться за помощью можно:
• На сайте акции.
• По телефону горячей линии 8 800 200-34-11.
• В чат-боте в Telegram.
Вам будет интересно
Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. Об этом спасатели рассказали в своем...
14.12.2022 28