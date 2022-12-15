Юный петербуржец подозревается в развращении школьницы

Парень может стать фигурантов уголовного дела.

По информации правоохранительных органов Петербурга, в полицию обратились родители 14-летнеей девочки. По словам взрослых, их несовершеннолетняя дочь ведет активную половую жизнь с 16-летним знакомым, пишет Патрульный Петербурга.

Полисмены установили, что пара не раз вступала в половую связь по обоюдному согласию с весны этого года.

Однако, несмотря на обстоятельства на десятиклассника, могут завести уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.