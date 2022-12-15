Юный петербуржец подозревается в развращении школьницы

Парень может стать фигурантов уголовного дела.
По информации правоохранительных органов Петербурга, в полицию обратились родители 14-летнеей девочки. По словам взрослых, их несовершеннолетняя дочь ведет активную половую жизнь с 16-летним знакомым, пишет Патрульный Петербурга.
Полисмены установили, что пара не раз вступала в половую связь по обоюдному согласию с весны этого года.
Однако, несмотря на обстоятельства на десятиклассника, могут завести уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
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30.11.2022 126