Окровавленное тело пенсионера обнаружили в одной из парадных Петербурга

Дружеские посидели двух пожилых соседей перешли в поножовщину.
Как сообщили в правоохранительных органах Петербурга, в доме на улице Маршала Казакова обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Позднее выяснилось, что мужчина распивал горячительные напитки с соседом. В какой-то момент посиделки переросли в ссору, а потом и в поножовщину, пишет Патрульный Петербурга.
Нападавший был задержан сотрудниками полиции, в том же доме.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).
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