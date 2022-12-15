Окровавленное тело пенсионера обнаружили в одной из парадных Петербурга

Дружеские посидели двух пожилых соседей перешли в поножовщину.

Как сообщили в правоохранительных органах Петербурга, в доме на улице Маршала Казакова обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Позднее выяснилось, что мужчина распивал горячительные напитки с соседом. В какой-то момент посиделки переросли в ссору, а потом и в поножовщину, пишет Патрульный Петербурга.

Нападавший был задержан сотрудниками полиции, в том же доме.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).