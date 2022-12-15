Блогер склонял свою возлюбленную к проституции, а потом ее убил: мужчину уже задержали в Петербурге

Вячеслав Малмыгин подозревается в жестокой расправе над 18-летней возлюбленной.
Как стало известно Mash на Мойке, блогера Вячеслава Малмыгина уже задержали. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве своей юной возлюбленной летом этого года.
Задержание проводилось у дома в Предпортовом проезде.
По материалам следствия, Малмыгин склонял свою девушку к проституции. Мотивы убийства еще выясняются.
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