Блогер склонял свою возлюбленную к проституции, а потом ее убил: мужчину уже задержали в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Вячеслав Малмыгин подозревается в жестокой расправе над 18-летней возлюбленной.

Как стало известно Mash на Мойке, блогера Вячеслава Малмыгина уже задержали. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве своей юной возлюбленной летом этого года.

Задержание проводилось у дома в Предпортовом проезде.

По материалам следствия, Малмыгин склонял свою девушку к проституции. Мотивы убийства еще выясняются.

photo_2022-12-15_09-07-06
Фото: Mash на Мойке
Вам будет интересно
Блогер склонял свою возлюбленную к проституции, а потом ее убил: мужчину уже задержали в Петербурге убийство, Петербург, блогер
В московском метро женщина ударила ножом по лицу пассажирку из-за якобы громких разговоров
Момент нападения попал на видео.  Как сообщили в МВД России по Москве, между станциями "Говорово" и "Минская" произошел инцидент. Пассажирка полоснула...
01.12.2022 424
Автор