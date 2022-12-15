Блогер склонял свою возлюбленную к проституции, а потом ее убил: мужчину уже задержали в Петербурге

Вячеслав Малмыгин подозревается в жестокой расправе над 18-летней возлюбленной.

Как стало известно Mash на Мойке, блогера Вячеслава Малмыгина уже задержали. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийстве своей юной возлюбленной летом этого года.

Задержание проводилось у дома в Предпортовом проезде.

По материалам следствия, Малмыгин склонял свою девушку к проституции. Мотивы убийства еще выясняются.