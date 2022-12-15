Сбер убрал возможность переводить деньги в другие банки через банкоматы

Такая функция оказалась невостребованной и потому ее решили убрать.
Как стало известно РИА Новости, Сбербанк остановил переводы в другие банковские организации через банкоматы.
В техподдержке банка сообщили, что такие переводы делать больше нельзя. Теперь услуга доступна только в приложении банка «Сбербанк Онлайн» и через веб-версию приложения.
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14.12.2022 61