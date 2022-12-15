Вплоть до банкротства: новый закон заставит компании бережнее относиться к персональным данным россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

В январе 2023 года в Госдуму могут внести закон об ужесточении ответственности за утечку персональных данных россиян.

Об этом пишет «ДумаТВ.Brief», ссылаясь на «Парламентскую газету».

Для обычных людей это представляет реальную угрозу: одно дело спам-звонки и рассылки, что неприятно, но не смертельно, и совсем другое — простор для мошеннических действий и схем. Поэтому если компания сама передает куда-то персональные данные пользователей, ее нужно наказывать как можно жестче, вплоть до подведения под банкротство, – цитирует редакция первого зампреда комитета ГД по информполитике Александра Ющенко.
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15.12.2022 39
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