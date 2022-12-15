Восьмилетний Гоша из Самары пожертвовал все свои накопления на помощь бойцам СВО

Восьмилетний житель Самары решил внести свой вклад в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО.

Гоша отправил бойцам конверт, в который вложил не только свои рисунки, но и деньги с запиской «русским солдатам на гранаты!». Известно, что мальчик копил себе на новогодний подарок, но решил, что эти деньги российским солдатам нужнее. Сообщается, что бойцы уже готовят ответный подарок для Гоши, пишет «Общая газета Ленобласти».

Письмо Гоши сначала обязательно отправят на передовую, чтобы как можно больше солдат увидели его. А потом вернут в музей 31 бригады ВДВ в Ульяновске.