Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка забавно играла с новой игрушкой — видео

Полосатая хищница получила в подарок к Новому году.

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Символ уходящего года тигрица Виола получила неожиданный подарок от сотрудников Ленинградского зоопарка. Пластиковая труба очень понравилась пушистой проказнице.

Отметим, что полосатую хищницу привезли в Петербург как раз в конце 2021 года.

— Сначала, конечно же, Виола была очень осторожна и внимательно обнюхивала новую игрушку, но затем в ход пошли и когти, и зубы. Настоящее веселье! — отметили в пресс-службе зоопарка.