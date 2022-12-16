Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка забавно играла с новой игрушкой — видео

Автор: Александр Селиванов
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Полосатая хищница получила в подарок к Новому году.

Символ уходящего года тигрица Виола получила неожиданный подарок от сотрудников Ленинградского зоопарка. Пластиковая труба очень понравилась пушистой проказнице.

Отметим, что полосатую хищницу привезли в Петербург как раз в конце 2021 года.

— Сначала, конечно же, Виола была очень осторожна и внимательно обнюхивала новую игрушку, но затем в ход пошли и когти, и зубы. Настоящее веселье! — отметили в пресс-службе зоопарка.
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02.09.2022 249
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